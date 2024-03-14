Москва, 14 марта, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о создании «железного занавеса» между Россией и прибалтийскими странами.

Leszek Szymanski/EPA/ТАСС Премьер-министр Латвии Эвика Силиня

«Железа хватит или у России будут покупать?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Силиня заявила, что между Россией и странами Прибалтики появится «железный занавес». При этом она признала, что Латвии пока не удаётся обеспечить независимость от российских нефти и газа.

Ранее в МВД Латвии заявили, если граждане России, постоянно проживающие в этой стране, придут в российское посольство для голосования на выборах президента, то это будет рассматриваться как уголовно наказуемое деяние.

Захарова назвала подобные меры попранием основных демократических принципов и очередной демонстрацией акта гибридной войны, развязанной против народа России западными странами. МИД РФ рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в страны Прибалтики.