Вашингтон, 14 марта, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Между Россией и странами Прибалтики появится железный занавес, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией», — заявила она, выступая на мероприятии в Вашингтоне.

Вместе с тем Силиня признала, что Латвии пока не удается обеспечить независимость от российских нефти и газа.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что власти Прибалтики заставляют русских людей уезжать за границу. Он подчеркнул, что это напрямую затрагивает безопасность РФ.

Ранее в МВД Латвии заявили, если граждане России, постоянно проживающие в этой стране, придут в российское посольство для голосования на выборах президента, то это будет рассматриваться как «поддержка войны», то есть уголовно наказуемое деяние.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные меры попранием основных демократических принципов и очередной демонстрацией акта гибридной войны, развязанной против народа России западными странами. МИД 7 марта рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в страны Прибалтики.