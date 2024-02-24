Энергодар, Запорожская область, 24 февраля, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Мощные взрывы рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) зафиксировали эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба организации.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

Специалисты МАГАТЭ, дислоцированные на ЗАЭС, уточнили, что взрывы они слышали на прошлой неделе каждый день. При этом один из взрывов прогремел поздно вечером 16 февраля, судя по всему, недалеко от станции. Кроме того, серия взрывов зафиксирована 22 февраля, один из них был значительно громче остальных, что указывало на его непосредственную близость к месту происшествия.

«Мощные взрывы сотрясли окна на площадке ЗАЭС на этой неделе. Это подчеркивает настоятельную необходимость максимальной военной сдержанности для снижения рисков ядерной аварии», — указал глава организации Рафаэль Гросси.

ЗАЭС отдельно проинформировала команду МАГАТЭ о том, что накануне за периметром площадки взорвалась мина, не причинив ущерба и травм.

Также эксперты МАГАТЭ напомнили о том, что ЗАЭС на сегодняшний день получает электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других функций ядерной безопасности, только от одной линии. Резервная линия электропередачи отключена от ЗАЭС 21 февраля.

«Эта ситуация делает станцию ​​очень уязвимой к дальнейшим перебоям в электроснабжении за пределами площадки. Крайне важно, чтобы резервная линия электропередачи снова стала доступной как можно скорее», — отметил Гросси.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Запорожскую АЭС 20 февраля отключили от резервной линии внешней ЛЭП. Как уточнили в МАГАТЭ, подключение к последней внешней линии 330 кВ было прервано из-за проблемы, произошедшей на другой стороне реки Днепр.

Руководство ЗАЭС сообщило, что, по данным украинского сетевого оператора, подключение линии 330 кВ к объекту ожидается не раньше 1 марта.

Как неоднократно заявлял гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, Россия соблюдает все пять принципов защиты станции. Нет никаких сомнений в обеспечении безопасности ядерного объекта.