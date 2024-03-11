Вашингтон, 11 марта, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Украинские военные, находящиеся в городе Купянске Харьковской области, опасаются пророссийски настроенных местных жителей, пишет 11 марта американское издание Daily Beast со ссылкой на солдат ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Солдаты сказали мне, что не хотят снимать жильё в Купянске. Они боятся, что те, кто за Россию, скажут, где они сейчас находятся и их могут подвергнуть бомбардировке», — приводит издание слова украинского солдата по имени Сергей.

Он также рассказал изданию, что слышал истории о мирных жителях, которые якобы притворяются добровольцами, чтобы передать военным ВСУ отравленную еду.

«В Купянске сейчас кипит военная деятельность, и солдаты говорят, что часть населения ненавидит их присутствие», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта в Минобороны России сообщили, что расчёты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» войсковой группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ под Купянском. Артиллеристы уничтожили личный состав и легкобронированную технику украинских войск.

8 марта официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков информировал, что в течение последней недели на купянском направлении российские бойцы отразили 24 контратаки ВСУ. Украинская сторона потеряла за это время более 540 военных, два танка, четыре бронемашины, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и установку РСЗО «Град».

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко информировал, что жители Купянска и его окрестностей массово направляют жалобы на военных ВСУ в правоохранительные органы Украины. Эксперт уточнил, что большая часть таких жалоб — это анонимные обращения по фактам мародёрства, краж и порчи имущества со стороны украинских военных.

Марочко добавил, что украинские правоохранители не рассматривают такие обращения мирных жителей и занимаются в основном выявлением пророссийски настроенных лиц.