Курск, 14 марта, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников. Об этом ночью 14 марта сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Mil.ru ПВО

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он в Telegram-канале.

Пост глава региона опубликовал в 03:33 мск.

Старовойт подчеркнул, что системы противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 марта в Курской области также объявляли об опасности атаки беспилотников. Жителей призвали укрыться в безопасном месте. Ночью российские военные отразили атаку украинских дронов в Курской области. Так, в небе над Курском были сбиты два вражеских БПЛА.

На протяжении почти 19 часов 12 марта в Курской области действовал режим ракетной опасности. По словам губернатора Романа Старовойта, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в село Тёткино. Завязался стрелковый бой, российские военные отразили атаку, добавил он.

Житель курского села Кульбаки умер в больнице после обстрела населённого пункта 10 марта со стороны ВСУ. Губернатор Роман Старовойт выразил глубокие соболезнования родным и близким мужчины.