Вашингтон, 14 марта, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Европейским странам следует увеличить финансирование Украины и сравняться в тратах с США, так как текущая ситуация несправедлива. Об этом бывший американский президент Дональд Трамп заявил в опубликованном 13 марта интервью телеканалу Newsmax.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что Европа платит малую долю от того, что платят США, хотя европейские страны находятся в гораздо большей опасности. Траты Европы на Украину примерно на $100 млрд меньше, а это несправедливо по отношению к США и американским налогоплательщикам.

«Европейские страны вместе взятые должны платить столько же», — сказал Трамп в ответ на вопрос, намерен ли он сократить траты на Украину, если будет вновь избран президентом.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью 10 марта заявил, что Трамп пообещал не финансировать украинский конфликт в случае своей победы на президентских выборах в США. Если Вашингтон прекратит финансовую поддержку Киева, европейские страны сами не справятся с этой задачей, что приведёт к завершению конфликта, добавил Орбан.

В том же интервью Орбан заявил, что у Трампа есть план прекращения украинского конфликта, но не стал раскрывать его подробности. Венгерский премьер встречался с Трампом в его поместье в штате Флорида 8 марта.