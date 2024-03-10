Будапешт, 10 марта, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп имеет план прекращения украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 марта в интервью телеканалу М1.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главы правительства, речь идёт о достаточно подробных планах. Вместе с тем Орбан не стал раскрывать их суть. Премьер-министр пояснил, что у него нет на это полномочий.

Как сообщало ИА Регнум 8 марта Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в поместье американского политика Мар-а-Лаго в штате Флорида (США). Пресс-секретарь венгерского премьер-министра Берталан Хаваши уточнил, что разговор длился около часа.

Новостной сайт Origo предположил, что главной темой мероприятия стали вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, поскольку Орбан после встречи опубликовал фотографию с Трампом, на которой оставил надпись «Миротворцы».

20 января Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир (США) пообещал, что в случае своей победы на предстоящих президентских выборах добьётся мирного урегулирования конфликта на Украине и сделает это ещё до своей инаугурации.