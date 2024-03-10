Будапешт, 11 марта, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на предстоящих выборах президента США не будет финансировать продолжающийся конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернётся, то он не будет это предпринимать, ни копейки (На поддержание конфликта не выделит. — Прим. ред.)», — указал Орбан в интервью телеканалу M1 10 марта.

По словам главы венгерского правительства, если Вашингтон прекратит оказывать Киеву финансовую поддержку, европейские страны не смогут справиться с этой задачей самостоятельно, что приведёт к завершению конфликта.

В том же интервью Орбан заявил, что у Трампа появился план прекращения украинского конфликта. При этом венгерский политик отказался раскрывать детали, пояснив, что у него нет на это полномочий.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Как уточнил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, их разговор длился около часа.