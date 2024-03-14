Мариуполь, ДНР, 14 марта, 2024, 07:40 — ИА Регнум. В отношении жительницы Мариуполя возбуждено уголовное дело — её задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Подробности сообщило УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

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Как пояснили в ведомстве, задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны РФ в ДНР и рядом с Мариуполем. Сведения она передавала украинским спецслужбам в социальных сетях.

В распоряжении УФСБ есть и видео задержания подозреваемой, и скриншоты переписки в мессенджере, где её спецслужбы Украины просят за вознаграждение узнать расположение блокпостов, а также проверить, летают ли в указанном районе беспилотники.

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Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину, сотрудничавшего с украинской спецслужбой. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы. Детали дела не раскрываются.

12 марта сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.