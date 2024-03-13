Ростов-на-Дону, 13 марта, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину, сотрудничавшего с украинской спецслужбой. Об этом 13 марта сообщило региональное управление ведомства.

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«Россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем СБУ с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

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Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы. Детали дела не раскрываются.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.