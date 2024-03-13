Вашингтон, 14 марта, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Продолжение военного конфликта угрожает Украине сдачей России нескольких городов, в том числе Одессы и Харькова. Так считает экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

При этом эксперт предположил, что у киевского режима ещё есть возможность сохранить территории.

«Не уверен, что для Одессы ещё не слишком поздно. Потеряют ли они Харьков, Днепропетровск? У киевских властей ещё может быть шанс сохранить территории, но они должны остановить эту войну прямо сейчас, а я не знаю, готовы ли они к этому», — выразил мнение Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Бывший разведчик заявил, что Украина не может победить в конфликте с Россией, и об этом все, включая Запад, знают.

«Для Украины всё кончено. Об этом знают и Украина, и Россия, и Запад», — добавил он.

По заверению Скотта Риттера, западные страны уже практически перестали помогать украинской армии, лидеры представляют всё так, как будто делают для Украины всё возможное, в то время как сами «позволяют Украине умереть».

Как сообщало ИА Регнум, сложная обстановка для ВСУ наблюдается практически по всей линии боевого соприкосновения, российские войска продолжают наступать на шести участках, заявил главнокомандующий Александр Сырский 13 марта в социальной сети.

Он рассказал, что «поработал в двух бригадах», где обстановка постепенно усложняется, а российские силы могут прорваться в глубину украинских боевых порядков.

Российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области, заявил 13 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия откажется от участия в швейцарском саммите по Украине, даже если получит официальное приглашение. По словам дипломата, проведение форума в предложенном формате не имеет смысла, поскольку мероприятие будет посвящено продвижению ультимативной «формулы Зеленского». Кроме того, Швейцария едва ли может служить площадкой для миротворческого саммита, это предполагает нейтральный статус. Берн его утратил, открыто заняв проукраинскую позицию.