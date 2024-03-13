Вашингтон, 14 марта, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Без американских денег коррумпированная система власти на Украине может рухнуть к осени. Таким мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Если Конгресс не примет решение о выделении денег Киеву, то на Украине может начаться паника как при банкротстве банка, сказал он.

«Если деньги не будут стекать вниз люди начнут паниковать. И тогда вы увидите, например, как Зеленский бежит в свою виллу в Майами. <…> Что-то подобное, вероятно, может случиться не позднее, чем ко Дню труда», — предположил Хо.

Он пояснил, что для Украины прекращение денежного потока обернётся крахом, поскольку государство представляет из себя коррупционную пирамиду, в которой поступающие из США средства распределяются между киевскими чиновниками.

Как сообщало ИА Регнум, действующий киевский режим, по логике президента США Джозефа Байдена, должен продержаться до американских выборов в ноябре. Вряд ли после этого Украина получит ещё хотя бы один транш, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий, говоря о причинах, почему глава Белого дома настаивает на выделении $60 млрд для Киева. По словам эксперта, эта сумма всё равно не поможет Украине одолеть Россию.

Джо Байден 7 марта в ходе обращения к законодателям с ежегодным посланием «О положении страны» выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин якобы «не остановится» на Украине. В связи с этим американский лидер призвал Конгресс принять законопроект о помощи Киеву.

В Кремле подчеркнули, что поставки оружия из США в Киев не повлияют на ход специальной военной операции. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, западные поставки вооружений киевскому режиму только сделают больнее украинцам. Россия достигнет всех поставленных целей СВО, заверил он.