Грайворонский район, Белгородская область, 12 марта, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры уничтоженной техники украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничной к Белгородской области зоне. Видео оборонное ведомство разместило у себя в Telegram-канале.

Министерство обороны России. Кадр из видео

Отмечается, что кадры были сняты в районе населённого пункта Сподарюшино Грайворонского района Белгородской области.

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«Уничтожены боевые бронированные машины М113, Брэдли производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов. Понеся существенные потери, противник отброшен от границы Российской Федерации. Прорыв ДРГ противника на территорию Российской Федерации не допущен», — добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны ранее сообщили, что Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром 12 марта сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области.

По данным оборонного ведомства, около 3:00 мск после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что в результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы и пограничников террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, были отброшены, а нарушений государственной границы удалось не допустить.

Более того, в период с 08:00 до 08:25 мск были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Тёткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен, сообщили в Минобороны.

По словам военного эксперта, заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, попытки украинских формирований осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях являются частью стратегии Киева по привлечению западной помощи на фоне успехов Вооружённых сил РФ.

В разговоре с ИА Регнум Кошкин предположил, что атаки ВСУ по российской территории могут быть отработкой очередного информационного повода в преддверии выборов президента России. Поскольку на фронте ВСУ отступают, в ход идут такие вот «манёвры», добавил эксперт.