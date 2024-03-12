Москва, 12 марта, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Попытки украинских формирований осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях являются частью стратегии Киева по привлечению западной помощи на фоне успехов Вооружённых сил РФ. Такое мнение 12 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Ashley Chan/Global Look Press

Минобороны России ранее 12 марта сообщило, что Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ утром сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области. Отмечалось, что в ночь на 12 марта после обстрела гражданских объектов террористы при поддержке танков и бронемашин пытались вторгнуться на территорию России на трёх направлениях.

«ВС России уверенно продвигаются на всех направлениях в зоне проведения спецоперации и для того, чтобы Украина могла получить больше финансовой и военной помощи от Запада, ВСУ нужно демонстрировать свою активность. Поэтому Киев и устраивает такие «мясные штурмы», понимая, что их результат будет весьма плачевным для украинских диверсантов», — отметил эксперт.

Российские военнослужащие хорошо подготовлены, поэтому успешно нейтрализуют угрозы на всех направлениях, добавил он.

В свою очередь эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин предположил, что атаки ВСУ по российской территории могут быть отработкой очередного информационного повода в преддверии выборов президента России. Поскольку на фронте ВСУ отступают, в ход идут такие вот «манёвры», добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что около трёх часов утра мск, после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трёх направлениях в районах населённых пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

Самоотверженными действиями российских военных все атаки были отражены. По противнику были нанесены авиа-, артиллерийские и ракетные удары. Террористические формирования киевского режима понесли существенные потери и были отброшены от границы, нарушений государственной границы допущено не было, говорится в сообщении.

Помимо этого, утром 12 марта были также отбиты четыре атаки диверсионно-разведывательных групп киевского режима, которые пытались прорваться на приграничную территорию в районе Тёткино в Курской области. Противник понёс значительные потери и был отброшен, сказано в заявлении министерства.