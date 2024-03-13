Москва, 13 марта, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником село Гостищево в Белгородской области, сообщил 13 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Яковлевском городском округе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Гостищево — беспилотник противника совершил падение в частном жилом секторе с последующей детонацией», — написал он.

Гладков уточнил, что пострадавших нет. В результате взрыва была разрушена хозяйственная постройка в одном домовладении. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Перед этим Минобороны проинформировало, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, вечером 13 марта российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) четвёртый раз за сутки сообщила об объявлении на территории Белгорода и Белгородской области ракетной опасности. Также в течение суток над территорией региона сбили и уничтожили несколько беспилотников ВСУ.