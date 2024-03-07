Рогов заявил о тяжёлых уличных боях в Работино
Мелитополь, 7 марта, 2024, 12:30 — ИА Регнум. В селе Работино в Запорожской области начались тяжёлые уличные бои, сообщил 7 марта «РИА Новости» глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
По его данным, российские бойцы дошли до центральной части села, начались бои возле дома культуры. ВСУ удерживают северную часть населённого пункта, подразделения Вооружённых сил России — южную, а центральная часть села остаётся в серой зоне.
«Противник предпринимает массированные попытки атак дронами, но наши ребята держат активную оборону, даже в центре села», — рассказал Рогов журналистам.
Он сообщил, что украинское командование перебросило дополнительные силы на этот участок, в том числе тяжёлую технику, пытаясь создать перевес. Потери ВСУ за последние сутки составили более 50 военных и две бронемашины.
Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 29 февраля сообщили, что группа штурмовиков ВС России закрепилась на опорных пунктах Работино. Российские бойцы проложили путь через мирные поля, после чего в село начали доставлять пехоту на БМП. При этом украинских военных удалось застать врасплох.
5 марта Рогов сообщил, что командование ВСУ перебрасывает к Работино подразделения Нацгвардии и националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). На тот момент в серой зоне было две третьих села.