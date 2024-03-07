Мелитополь, 7 марта, 2024, 12:30 — ИА Регнум. В селе Работино в Запорожской области начались тяжёлые уличные бои, сообщил 7 марта «РИА Новости» глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его данным, российские бойцы дошли до центральной части села, начались бои возле дома культуры. ВСУ удерживают северную часть населённого пункта, подразделения Вооружённых сил России — южную, а центральная часть села остаётся в серой зоне.

«Противник предпринимает массированные попытки атак дронами, но наши ребята держат активную оборону, даже в центре села», — рассказал Рогов журналистам.

Он сообщил, что украинское командование перебросило дополнительные силы на этот участок, в том числе тяжёлую технику, пытаясь создать перевес. Потери ВСУ за последние сутки составили более 50 военных и две бронемашины.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 29 февраля сообщили, что группа штурмовиков ВС России закрепилась на опорных пунктах Работино. Российские бойцы проложили путь через мирные поля, после чего в село начали доставлять пехоту на БМП. При этом украинских военных удалось застать врасплох.

5 марта Рогов сообщил, что командование ВСУ перебрасывает к Работино подразделения Нацгвардии и националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). На тот момент в серой зоне было две третьих села.