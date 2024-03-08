Мелитополь, 8 марта, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Российские военные на ореховском направлении в зоне спецоперации существенно улучшили позиции в Запорожской области, сообщил 8 марта глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«У нас ощутимые успехи в районе Вербового: наши продвинулись на один километр на запад, в сторону [села] Работино, это много», — заявил Рогов в интервью ТАСС.

Он рассказал, что в селе идут бои. Украинская армия для нанесения ударов массово задействовала FPV-дроны, беспилотники также применяют для разведки.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Рогов рассказал о тяжёлых уличных боях в Работино, в районе Дома культуры. Украинские подразделения пока контролируют северную часть села, российские военные — южную. Центральная часть находится в серой зоне.

По словам Рогова, ВСУ активно применяют беспилотники. В Работино украинское командование перебросило дополнительные силы, включая тяжёлую технику. ВСУ за сутки 6 марта потеряли в районе села более 50 военных и две бронемашины.

Российские бойцы держат активную оборону, в том числе в центре Работино, подчеркнул Рогов.

Минобороны России 6 марта сообщило, что на южнодонецком направлении российские военные улучшили тактическое положение, нанеся удары по ВСУ в районах Работино и Вербового.