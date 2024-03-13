Москва, 13 марта, 2024, 15:37 — ИА Регнум. За последние два года число молодых граждан России, желающих эмигрировать, снизилось, заявил 13 марта генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Показатель в разных возрастных группах молодёжи составляет 15-18%, рассказал Фёдоров в ходе своей лекции на площадке «Знание. Лекторий» в рамках образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».

«Это цифры невысокие, обычно бывает выше. В последние два года эмиграционные настроения не выросли, а, наоборот, упали», — сказал Фёдоров.

Мир за пределами России уже не кажется молодым людям таким приветливым, дружелюбным, комфортным и безопасным, как казался раньше, отметил глава ВЦИОМ. Теперь он воспринимается скорее с опаской и осторожностью, как рискованное и непростое место для жизни, сказал Фёдоров.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года эксперты Института социологии ФНИСЦ РАН сообщили, что в России доля профессионалов с высшим образованием, желающих переехать в другой город или другую страну, сократилось за шесть лет более чем вдвое, с 36% до 17%. Больше всего желающих переехать внутри страны или за её пределы, по данным социологов, — среди молодёжи и сельских жителей.

Подавляющее большинство граждан (88%) не собираются уезжать за границу на постоянное место жительства, сообщил ВЦИОМ в апреле 2022 года. Кроме того, 87% опрошенных заявили социологам, что в их окружении нет людей, которые в ближайшее время планируют уехать за границу для постоянного проживания.