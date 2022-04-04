Москва, 4 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Подавляющее большинство граждан (88%) не собираются уезжать за границу на постоянное место жительства. Хотели бы уехать 10% (в 2021 году — 16%). Об этом свидетельствует опроса ВЦИОМ.

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У 87% опрошенных в их окружении 87% нет людей, которые в ближайшее время планируют уехать за границу для постоянного проживания. У 12% граждан среди друзей, родственников и знакомых есть планирующие переезд на ПМЖ за границей.

Среди целей отъезда за границу на ПМЖ названы улучшение материального положения (29%), поиск легкой жизни (24%), будущее своих детей 17%. Надеются на получение более высокого уровня соцгарантий 13%. Хотят расширить кругозор, посмотреть мир, получить образование по 10%, сделать карьеру 9%.

Опрос по телефону проведен 16 марта 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, Уезжать за границу на постоянное жительство не собираются большинство жителей России (70%).

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