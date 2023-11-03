Москва, 3 ноября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В России доля профессионалов с высшим образованием, желающих переехать в другой город или страну, сократилось в сравнении с 2017 годом с 36 до 17%. Об этом говорится в монографии коллектива Института социологии ФНИСЦ РАН «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы».

Дарья Драй ИА Регнум

«За прошедшие шесть лет доля профессионалов, желающих куда-нибудь переехать, сократилась на 19 процентных пунктов и составила всего 17%», — говорится в работе учёных.

Исследование показало, что это касается и переезда за границу, и внутренней миграции. По данным опроса, больше всего желающих переехать сохранилось среди молодёжи и сельских жителей.

Исследование общественного мнения проводили в октябре 2017 года, опросив 4 тыс. человек. Затем его повторили в июне 2023 года. В нём участвовали порядка 2 тыс. респондентов. Итоги исследования опубликовал РБК.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 88% опрошенных заявили, что не хотят уезжать из России. О желании выехать из страны сообщили 10%. Кроме того, 87% сказали, что среди их знакомых нет тех, кто хотел бы эмигрировать.

В октябре 2017 года опрос Фонда «Общественное мнение» показал, что 82% жителей России не хотят покидать Родину. 14% респондентов сказали, что не против того, чтобы уехать из страны.