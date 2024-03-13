Москва, 13 марта, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки уничтожили 136 украинских беспилотников. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 13 марта на брифинге.

РИА Новости

По данным ведомства, общее количество беспилотников противника, уничтоженных с начала спецоперации, увеличилось до 15 362 единиц.

За сутки также перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS американского производства, шесть реактивных снарядов РСЗО «Град» и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

Конашенков проинформировал, что более выгодные позиции российские военные заняли на донецком и южнодонецком направлениях, улучшили положение по переднему краю на авдеевском участке фронта.

Два украинских военных вертолёта Ми-8 уничтожены у села Новопавловка в ДНР, общее количество уничтоженных вертолётов противника увеличилось до 269 единиц. Самолёты уничтожены в количестве 577 единиц.

У города Балаклея в Харьковской области уничтожен цех по ремонту вооружения и военной техники ВСУ. В этой же области на огневой позиции поражён зенитный ракетный комплекс Patriot.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта Минобороны показало кадры уничтожения в зоне СВО пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Соединёнными Штатами.