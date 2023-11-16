Вашингтон, 16 ноября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки хотят возобновить «реальные дискуссии» с Россией по теме контроля над вооружениями, однако для начала такого диалога в данный момент не хватает позитивной атмосферы. Об этом 16 ноября заявила глава Национального управления ядерной безопасности при минэнерго США Джилл Хруби в интервью изданию Ассоциации по контролю над вооружениями.

«Мы знаем, что режим контроля над вооружениями находится не в лучшем состоянии. Мы знаем, что стратегическая стабильность находится не в том виде, какой мы хотели бы видеть её. Нам хотелось бы вернуться к реальным дискуссиям по контролю над вооружениями. Мы хотели бы вернуться к диалогу по вопросам стратегической безопасности», — сказала она.

По словам Хруби, для того, чтобы начать вести такой диалог сторонам сегодня не хватает «позитивной атмосферы».

Глава национального управления отметила, что для того, чтобы это было больше, чем просто заявление, необходимо решением всего правительства США.

«Я не могу решиться на это в одиночку, это было бы самонадеянно. Конгресс должен сыграть в этом свою роль, и Белый дом должен сыграть свою роль. В итоге то, что мы имеем, больше похоже на вызов, нежели на дискуссию», — уточнил она.

В то же время, Хруби дала понять, что она не готова говорить о намерениях России на фоне недавнего решения Москвы об отзыве ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует каким-либо образом контактировать с представителями США перед подписанием закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Глава государства подписал этот документ 2 ноября.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 10 октября заявил, что возобновление Россией ядерных испытаний возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко 25 октября призвала США не игнорировать положения ДВЗЯИ. Политик подчеркнула, что России не будет смысла исполнять условия этого договора, если его будут игнорировать США.