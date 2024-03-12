Будапешт, 13 марта, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Украинским войскам не победить Россию, конфликт необходимо решать проведением мирных переговоров. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью газете The Washington Times.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

«Мы уверены, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку та сейчас набирает силу и продвигается вперёд», — сказал венгерский министр.

Сийярто добавил, что поставки Киеву оружия приводят лишь к затягиванию конфликта и гибели большего числа людей. Глава МИД подчеркнул, что Венгрия является единственным членом НАТО, отказывающим в поставках оружия киевскому режиму.

Он призвал мировое сообщество прилагать усилия для установления мира и напомнил, что Будапешт неоднократно выступал за проведение мирных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, Будапешт допускает возможность отправки западных войск на Украину, поскольку европейские лидеры часто меняют свою позицию. Об этом заявил Петер Сийярто в ходе выступления на конференции в Мартонвашаре.

По его мнению, это станет нарушением обозначенных НАТО красных линий, поскольку Североатлантический альянс не является участником конфликта на Украине.

Петер Сийярто не раз говорил, что ситуация в конфликте на Украине складывается не в пользу Киева, странам — членам НАТО следует любым способом избегать столкновения с Россией. А слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину свидетельствуют о «военном психозе», которым страдает Европа, добавил министр.