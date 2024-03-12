Грайворон, Белгородская область, 13 марта, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Украинские боевики поздним вечером 12 марта обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода со ссылкой на РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

«Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, город Грайворон, село Гора-Подол», — написала пресс-служба мэрии в Telegram-канале.

Жителей призвали укрыться от обстрела, спустившись в подвал.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Населению рекомендовали по возможности не покидать дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

В этот же день беспилотник ВСУ врезался в здание городской администрации в Белгороде. В результате взрыва в помещениях были выбиты окна, посечён фасад здания. Другой беспилотник упал на крышу городского торгового центра. В результате атаки обошлось без пострадавших.

С 11 по 12 марта украинские боевики неоднократно обстреливали районы Белгородской области с помощью беспилотников. В результате ранения получили десять мирных жителей, шестеро из них находятся в больницах, подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, погиб один из участников территориальной самообороны.