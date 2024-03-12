Вашингтон, 12 марта, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Нового пакета военной помощи в 300 млн долларов украинской армии хватит на две-три недели, а решения о выделении сумм на долгосрочные потребности по-прежнему нет от Конгресса США. Об этом 12 марта сказал журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Райдера, этих средств ВСУ «даже близко недостаточно».

«Мы продолжим работать очень плотно с Конгрессом над получением финансирования», — заверил представитель минобороны США.

При этом он добавил, что ему пока нечего сказать по поводу возможной передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.

В новый пакет вошли артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, в том числе кассетного типа, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, патроны, инженерные боеприпасы, запчасти и техобслуживание.

Как сообщало ИА Регнум, 300 млн долларов Пентагону на первый в 2024 году пакет помощи ВСУ удалось изыскать, добившись от поставщиков вооружения снижения цен на восполнение ранее переданных вооружений и боеприпасов.

Как заявил официальный помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, этой помощи хватит «лишь на короткий период», поэтому администрация по-прежнему рассчитывает, что Конгресс одобрит выделение дополнительной помощи Киеву.

Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы через год, если Киев не получит дополнительную военную помощь от США. Об этом заявил директор ЦРУ Роберт Бёрнс на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США.