Новой военной помощи Киеву хватит на пару недель — Пентагон
Пентагон: новой военной помощи от США Украине хватит на пару недель
Вашингтон, 12 марта, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Нового пакета военной помощи в 300 млн долларов украинской армии хватит на две-три недели, а решения о выделении сумм на долгосрочные потребности по-прежнему нет от Конгресса США. Об этом 12 марта сказал журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По словам Райдера, этих средств ВСУ «даже близко недостаточно».
«Мы продолжим работать очень плотно с Конгрессом над получением финансирования», — заверил представитель минобороны США.
При этом он добавил, что ему пока нечего сказать по поводу возможной передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.
В новый пакет вошли артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, в том числе кассетного типа, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, патроны, инженерные боеприпасы, запчасти и техобслуживание.
Как сообщало ИА Регнум, 300 млн долларов Пентагону на первый в 2024 году пакет помощи ВСУ удалось изыскать, добившись от поставщиков вооружения снижения цен на восполнение ранее переданных вооружений и боеприпасов.
Как заявил официальный помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, этой помощи хватит «лишь на короткий период», поэтому администрация по-прежнему рассчитывает, что Конгресс одобрит выделение дополнительной помощи Киеву.
Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы через год, если Киев не получит дополнительную военную помощь от США. Об этом заявил директор ЦРУ Роберт Бёрнс на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США.