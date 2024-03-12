Вашингтон, 12 марта, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с России на условиях Москвы через год, если Киев не получит дополнительную военную помощь от США. Об этом заявил директор ЦРУ Роберт Бёрнс на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей США.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, президент России Владимир Путин заинтересован в переговорах, в которых может диктовать свои условия.

«Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия. Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента», — сказал глава ЦРУ.

Вместе с тем Бёрнс предупредил, что отсутствие военной помощи Украине приведёт к дальнейшему отступлению украинских войск и территориальным потерям в этом году.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

В ноябре 2023 года лидер фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия признался, что российско-украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. Он пояснил, что Россия согласилась бы на мирное урегулирование конфликта, если бы Украина отказалась от идеи вступления в НАТО.

Встреча рабочих групп России и Украины по мирному урегулированию конфликта состоялась в Стамбуле 29 марта 2022 года. Помощник президента России Владимир Мединский тогда сообщил, что по итогам очного раунда Киев высказал готовность отказаться от попыток вернуть Крым и Севастополь военным путём.

Украина же от дальнейших действий отказалась. Арахамия добавил, что в ситуацию в том числе вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий.

Путин 8 февраля в интервью Такеру Карлсону заявил, что не знает, по какой причине экс-премьер Великобритании уговаривал Киев отказаться от мирных переговоров. Глава государства назвал нелепым и даже печальным то, что в Киеве подчинились уговорам либо требованию Джонсона.

Вместе с тем 12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим последовательно отрицает возможность каких-либо переговоров об урегулировании конфликта.

Так он прокомментировал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее заявил, что упомянутая папой Римским Франциском капитуляция не принесёт Украине мир и что для возвращения мира потребуются переговоры.