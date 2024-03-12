Иваново, 12 марта, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Житель села Богородское Ивановской области Валерий Затухин рассказал «РИА Новости», что самолёт Ил-76 упал далеко от людей, был лишь виден чёрный дым.

Владимир Смирнов/ТАСС

Мужчина пояснил, что утром шёл в магазин и увидел вдалеке столб чёрного дыма.

«Вот там был большой дым, чёрный. Здесь много народу скопилось», — рассказал Валерий Затухин.

При этом падения воздушного судна никто не видел, упал он далеко за лесом.

Как сообщало ИА Регнум, российский военно-транспортный самолёт Ил-76 12 марта упал в Ивановской области, не дотянув до взлётно-посадочной полосы аэродрома Северный. Он потерпел крушение в лесопосадке, в районе местного кладбища.

В числе погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области — пять оренбургских лётчиков, сказал мэр Оренбурга Сергей Салмин.

На борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров. Упавший самолёт базировался в Твери.

Согласно докладу с места происшествия, причиной крушения стал пожар одного из двигателей. Самолёт загорелся после взлёта.

На месте крушения самолёта обнаружены тела 16 человек.

В самолёте могло произойти возгорание топлива, считает член общественного совета Ространснадзора заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Он отметил, что на кадрах падения Ил-76 видно, как сразу после взлёта со стороны правого четвёртого двигателя показалось огромное пламя. Это говорит о том, что загорелось топливо. Причины могут быть разными и комиссия сейчас их выясняет, пояснил пилот.

По его словам, трудно предположить, почему не удалось как-то сманеврировать и посадить самолёт. Ведь отказ одного двигателя на самолёте Ил-76 не приводит к катастрофическим последствиям. Даже при отказе двух двигателей этот самолёт отлично продолжает полёт. Но здесь что-то пошло не так. Возможно, произошло нечто такое, из-за чего у экипажа не оказалось времени, чтобы предпринять адекватные меры.