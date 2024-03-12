Москва, 12 марта, 2024, 18:30 — ИА Регнум. В самолёте Ил-76, который потерпел крушение в Ивановской области, могло произойти возгорание топлива. Такое мнение 12 марта корреспонденту ИА Регнум высказал член общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

РИА Новости

Он отметил, что на кадрах падения самолёта Ил-76 в Ивановской области видно, как сразу после взлёта со стороны правого четвёртого двигателя показалось огромное пламя. Это говорит о том, что загорелось топливо. Причины могут быть разными и комиссия сейчас их выясняет, пояснил заслуженный пилот.

«После расшифровки самописцев станет известна истинная причина произошедшего. Пока же по тем фактам, которые мы видим, можно сказать, что сильное пламя после взлёта на правом крайнем двигателе говорит о том, что каким-то образом воспламенилось топливо. Оно могло воспламениться после серьёзного отказа двигателя, когда, предположим, там возник пожар, и лопатки турбины, вращаясь с огромной скоростью, могли оторваться, расплавившись и потеряв сцепление с креплением ротора турбины. Они могли вылетать на большой скорости, сметая и повреждая всё на своём пути. В результате они могли пробить топливный трубопровод, что могло привести к возгоранию топлива», — отметил эксперт.

По его словам, трудно предположить, почему не удалось как-то сманеврировать и посадить самолёт. Ведь отказ одного двигателя на самолёте Ил-76 не приводит к катастрофическим последствиям. Даже при отказе двух двигателей этот самолёт отлично продолжает полёт. Но здесь что-то пошло не так. Возможно, произошло нечто такое, из-за чего у экипажа не оказалось времени, чтобы предпринять адекватные меры. Все экипажи проходят обучение и тренировки, они профессионально подготовлены к подобным ситуациям, но здесь не нашлось даже секунды времени, чтобы произвести вынужденную посадку на трёх двигателях. Поэтому ждём заключение комиссии, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России подтвердило факт крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области, на борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров. Как указали в ведомстве, согласно докладу с места происшествия, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Самолёт загорелся после взлёта. На место ЧП вылетела комиссия главного командования ВКС России для установления причин и обстоятельств катастрофы.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале сообщил, что в результате крушения Ил-76 в Ивановской области погибли оренбургские лётчики.

Власти Ивановской области пообещали оказать семьям погибших всю необходимую помощь.