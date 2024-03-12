Иваново, 12 марта, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Российский военно-транспортный самолёт Ил-76 12 марта упал в Ивановской области. Он не дотянул до взлётно-посадочной полосы аэродрома Северный и потерпел крушение в лесопосадке. По последним данным, на месте крушения обнаружены тела 16 человек.

Ivanovo Novosti Telegram Channel via AP/ТАСС

Комментарии Минобороны

Министерство обороны сразу же после появившихся в СМИ новостей подтвердило факт крушения Ил-76. На борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров, уточнили в ведомстве.

Согласно докладу с места происшествия, причиной крушения стал пожар одного из двигателей. Самолёт загорелся после взлёта. На место ЧП вылетела комиссия главного командования ВКС России для установления причин и обстоятельств катастрофы.

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Погибшие

По данным источника Telegram-канала «112», на месте крушения самолёта обнаружены тела 16 человек. Власти Ивановской области пообещали оказать семьям погибших всю необходимую помощь.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, в свою очередь, заявил, что на борту Ил-76 находились в том числе оренбургские лётчики. Мэр Оренбурга Сергей Салмин уточнил, что при крушении самолёта погибли пять оренбургских лётчиков.

О причинах

По данным СМИ, экипаж воздушного судна успел увести его от жилых домов. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что у судна горит двигатель.

В самолёте Ил-76 могло произойти возгорание топлива. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал член общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

Он отметил, что на кадрах падения самолёта Ил-76 в Ивановской области видно, как сразу после взлёта со стороны правого четвёртого двигателя показалось огромное пламя. Это говорит о том, что загорелось топливо. Причины могут быть разными и комиссия сейчас их выясняет, пояснил заслуженный пилот.

По его словам, трудно предположить, почему не удалось как-то сманеврировать и посадить самолёт. Ведь отказ одного двигателя на самолёте Ил-76 не приводит к катастрофическим последствиям. Даже при отказе двух двигателей этот самолёт отлично продолжает полёт. Но здесь что-то пошло не так. Возможно, произошло нечто такое, из-за чего у экипажа не оказалось времени, чтобы предпринять адекватные меры.