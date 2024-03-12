Иваново, 12 марта, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Не менее 12 человек находилось на борту самолёта Ил-76, потерпевшего крушение во время захода на посадку в Ивановской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Максим Блинов/РИА Новости

По данным журналистов, упавший самолёт базировался в Твери. На борту были семь членов экипажа и пять пассажиров. Их судьба пока неизвестна.

По предварительным данным, самолёт с горящим двигателем не смог дотянуть до полосы аэродрома Северный и упал в районе местного кладбища. Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали. Уточняется, что инцидент произошёл сразу после взлёта Ил-76 с аэродрома, у него загорелся двигатель и экипаж попытался вернуться обратно, но горящее воздушное судно не дотянуло до взлётно-посадочной полосы.

Как пишут СМИ, экипаж воздушного судна успел увести его от жилых домов. Официальной информации о случившемся пока не поступало.