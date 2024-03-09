Анкара, 9 марта, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Владимир Зеленский выступил против идеи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении мирного саммита по Украине с участием России. Об этом глава киевского режима заявил в пятницу, 8 марта, на совместной с турецким лидером пресс-конференции в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы хотим получить результат — справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, п уже потом будут приглашены представители России», — указал Зеленский, в очередной раз повторив свои требования о недопустимости участия РФ в подготовке мирного плана об урегулировании конфликта. Этот тезис уже неоднократно отвергался российской стороной.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова организовать мирные переговоры с участием России и Украины. Он подчеркнул, что украинский конфликт должен закончиться в ходе переговоров и Турция готова оказать содействие в этом вопросе.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский, участвовавший в мирных переговорах с представителями Украины в 2022 году в Стамбуле, заявил, что российская делегация готова принять участие в новых переговорах по урегулированию конфликта в Турции.

В Министерстве иностранных дел РФ неоднократно отмечали, что российская сторона готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных в рамках специальной военной операции, и признании новых территориальных реалий — возвращения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России осенью 2022 года.