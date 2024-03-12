Вашингтон, 12 марта, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Власти США намерены предоставить Украине первый за несколько месяцев пакет военной помощи на общую сумму около 400 млн долларов, сообщило 12 марта агентство Reuters со ссылкой на информированные источники в Белом доме.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По этим данным, о выделении нового пакета военной помощи может быть официально объявлено уже 12 марта.

Предыдущий транш военной помощи в размере 250 млн долларов был направлен киевскому режиму в декабре 2023 года, для этого использовались средства, выделенные Конгрессом США ещё в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта президент США Джозеф Байден в обращении к Конгрессу призвал принять законопроект о помощи Украине. Ранее палата представителей США так и не проголосовала по данному вопросу, республиканцы заявляли, что сначала должен быть решён вопрос об охране границы США с Мексикой. Байден отметил, что прекращение помощи Украине от США ставит Киев под серьёзную угрозу. В Белом доме заявляли, что без согласия Конгресса оказывать ВСУ новую помощь не могут.

11 марта был опубликован проект бюджета США на 2025 финансовый год, в нём фигурирует прежняя сумма на поддержку Киева (61,4 млрд долларов). Республиканцы в ответ обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам бюджета и заявили, что в нынешнем виде проект согласован не будет.