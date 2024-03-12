Москва, 12 марта, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Человечество будет ещё долго использовать углеводороды, поэтому работы для специалистов нефтяного сектора хватит «на 100 лет». Об этом 12 марта заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

РИА Новости/Максим Богодвид

«Ещё очень и очень долго человечество будет заниматься вопросами углеводородов, их добычей и использованием. Работы хватит на 100 лет», — отметил Путин в разговоре с одним из победителей конкурса, инженером-нефтяником «Газпром нефти» Владиславом Вахниным.

Как передавало ИА Регнум, агентство Bloomberg в январе писало, что в 2023 году Россия второй год подряд добилась рекордных темпов добычи нефти, что стало ещё одним свидетельством устойчивости страны к западным санкциям.

В материале отмечается, что в России развились «бешеные темпы бурения». Так, только за 11 месяцев 2023 года пробурили нефтедобывающие скважины общей протяжённостью 28,1 тыс. км. Это позволит, как отмечается, побить рекорд предыдущего года.

По данным аналитических компаний Kpler и «Яков и партнеры», к 2023 году объём эксплуатационного бурения в России превысит 30 тыс. километров. В материале говорится, что увеличение происходит несмотря на давление Запада на энергетическую отрасль страны.

Этот сектор стал объектом западных санкций, варьирующихся от ценовых ограничений до запрета на экспорт технологий. Так, США ввели санкции против десятков компаний, производящих буровое оборудование и разрабатывающих новые технологии производства, стремясь ограничить возможности России в этой сфере. ЕС в 2022 году ввёл санкции на экспорт оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли в России. Как показали данные, ограничительные меры результатов не дали.

Вице-президент исследовательской компании Rystad Energy A/S Дарья Мельник отметила, что только около 15% российского внутреннего рынка бурения зависит от западных технологий.

Вместе с тем 11 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели Путин заявил, что в России самая зелёная структура энергетики.

Он отметил, что около 20% в этой структуре приходится на атомную энергетику, чуть меньше — на гидроэнергетику, ещё 2% — на возобновляемые источники.

Он также заявил, что уважает усилия «зелёных» по сохранению климата и жизнеспособности планеты. Это благородное дело, это правильно. Россия обязательно будет двигаться к нулевым выбросам, но постепенно.