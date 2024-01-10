Москва, 10 января, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В 2023 году Россия второй год подряд добилась рекордных темпов добычи нефти, что стало ещё одним свидетельством устойчивости страны к западным санкциям, сообщило 10 января агентство Bloomberg.

Егор Алеев/ТАСС

«Россия более независима в нефтяной сфере, чем принято считать», — заявил аналитик компании BCS Global Markets Рональд Смит.

В материале отмечается, что в России развились «бешеные темпы бурения». Так, только за 11 месяцев 2023 года пробурили нефтедобывающие скважины общей протяжённостью 28,1 тыс. км. Это позволит, как отмечается, побить рекорд предыдущего года.

По данным аналитических компаний Kpler и «Яков и партнеры», к 2023 году объём эксплуатационного бурения в России превысит 30 тыс. километров. В материале говорится, что увеличение происходит несмотря на давление Запада на энергетическую отрасль России.

Этот сектор стал объектом западных санкций, варьирующихся от ценовых ограничений до запрета на экспорт технологий. Так, США ввели санкции против десятков компаний, производящих буровое оборудование и разрабатывающих новые технологии производства, стремясь ограничить возможности России в этой сфере. ЕС в 2022 году ввёл санкции на экспорт оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли в России. Как показали данные, ограничительные меры результатов не дали.

Вице-президент исследовательской компании Rystad Energy A/S Дарья Мельник отметила, что только около 15% российского внутреннего рынка бурения зависит от западных технологий.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) успешно справляется с давлением санкций и чувствует себя уверенно. Глава государства подчеркнул, что российские нефтяные компании находят новых партнёров, меняют логистику и маршруты экспорта.

Весной 2023 года страны G7 решили сохранить потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В этой связи президент России подписал указ, согласно которому прямо или косвенно поддержавшие введение потолка цен на нефть больше не смогут покупать российское топливо.

В августе президент сообщил, что экспорт из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в Африку за последние два года вырос в 2,6 раза. При этом в планах, как заявил Путин, реализовать около 30 перспективных энергетических проектов в 16 африканских странах.

Расчёт Германии на причинение ущерба России санкциями не оправдался. Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил 29 декабря, что отказ от поставок российских энергоносителей — политическое решение, которое не имеет отношения к экономической целесообразности.