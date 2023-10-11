Москва, 11 октября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Самая зелёная структура энергетики — в России, заявил президент Владимир Путин 11 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Он отметил, что около 20% в этой структуре приходится на атомную энергетику, чуть меньше — на гидроэнергетику, ещё 2% — на возобновляемые источники.

«Ну а 43% — это газ, это самый высокоэкологичный вид топлива среди углеводородов. У нас одна из самых «зелёных» структур энергетики в мире», — подчеркнул российский президент.

Он также заявил, что уважает усилия «зелёных» по сохранению климата и жизнеспособности планеты. Это благородное дело, это правильно. Россия обязательно будет двигаться к нулевым выбросам, но постепенно.

«Но надо же всё делать постепенно, поэтапно», — сказал президент России.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года Путин поручил выйти на чистый нулевой уровень выбросов парниковых газов к 2060 году. После этого была разработана стратегия низкоуглеродного развития страны. Задачу по выходу на нулевой уровень он подтвердил 22 августа на деловом форуме БРИКС.