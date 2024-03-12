Вашингтон, 12 марта, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Вашингтонская администрация втайне от Конгресса осуществила десятки поставок вооружений Израилю. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

По информации издания, после 7 октября 2023 года, когда произошло обострение ситуации на Ближнем Востоке, американская администрация организовала передачу Израилю более 100 партий вооружений. При этом законодателей официально уведомляли лишь о двух партиях, поскольку они были частью крупных продаж другим странам.

Отмечается, что остальные поставки были одобрены при помощи менее публичных механизмов. Речь идёт об использовании запасов на складах США, а также об ускорении одобренных ранее поставок, о которых не требуется уведомлять Конгресс.

По данным газеты, всего США передали Израилю 58 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, боеприпасы для системы ПРО «Железный купол» и ракеты Hellfire.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что власти США приостановят поставки американского оружия Израилю, если не получат письменных гарантий соблюдения международного права при его использовании в секторе Газа. Гарантии, отмечает издание, должны быть предоставлены до середины марта.