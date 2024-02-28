Вашингтон, 28 февраля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Власти США приостановят поставки американского оружия Израилю, если не получат письменных гарантий соблюдения международного права при его использовании в секторе Газа. Об этом сообщил 27 февраля портал Axios со ссылкой на источники.

EPA/ТАСС

Гарантии, отмечает издание, должны быть предоставлены до середины марта. Обязательное их требование присутствует в меморандуме президента Джо Байдена, который его администрация опубликовала в начале февраля. Израиль в документе не упомянут, но перед его принятием ряд сенаторов-демократов выразил обеспокоенность из-за действий израильских военных в Газе.

Кроме того, США потребовали от израильских властей разрешить доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав.

В меморандуме говорится, что страны, участвующие в конфликтах, должны в течение 45 дней предоставить письменные гарантии соблюдения международного права. Остальным странам на это даётся 180 дней.

Представители США официально запросили у израильской стороны письменные гарантии 27 февраля. Такие же письма были направлены нескольким другим странам, использующим американское вооружение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США не зафиксировали существенного влияния обострения палестино-израильского конфликта на мировую экономику.