Белгород, 12 марта, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В Белгороде на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Соцсети

«В Белгороде в районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждён один легковой автомобиль», — уточнил глава области.

По словам губернатора, территория возле происшествия оцеплена, все оперативные службы работают на месте.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта другой украинский беспилотник врезался в здание городской администрации в Белгороде. Пострадали две женщины. Одна из них получила осколочные ранения, вторая — контузию. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечён фасад.

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Позже в Сети появились кадры с беспилотником, врезавшимся в здание магазина в Белгороде.

На видеозаписи слышны звуки выстрелов — беспилотный аппарат пытались сбить из стрелкового оружия. Затем в кадре появился сам беспилотник, он врезался в стену одноэтажного здания. Раздался взрыв.

Гладков перед этим сообщил, что в результате попадания украинского беспилотника в здание магазина были выбиты окна и посечён фасад. Повреждения получили четыре легковых автомобиля, люди не пострадали.

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По данным губернатора, за сутки с 7 утра 11 марта до 7 утра 12 марта районы Белгородской области подверглись 26 атакам со стороны Украины с применением беспилотников. С дронов было сброшено восемь взрывных устройств, повреждения выявлены в девяти населённых пунктах. За это же время ВСУ выпустили по области 27 снарядов.