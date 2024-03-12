Москва, 12 марта, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли на донецком направлении до 350 бойцов убитыми и ранеными. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 12 марта на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, на этом участке фронта подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили посёлок Невельское в ДНР. У села Новомихайловка в ДНР и у села Белогоровка в ЛНР российские военные нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Помимо своих бойцов, противник также потерял два танка, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ. Бои шли у посёлка Керамик и села Бердычи в ДНР.

Кроме того, российские военные отразили 11 контратак украинских штурмовиков у Кирово, Ленинского, Новобахмутовки, Орловки и Тоненького в ДНР. Войска киевского режима потеряли более 380 бойцов, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, в Германии признали и подтвердили, что российские военные захватили современный немецкий танк Leopard 2A6 в ходе боёв боях за Авдеевку в ДНР. Украинские военные ввели танк в бой 30 октября, но его подбили уже на следующий день. Экипаж не смог спастись.