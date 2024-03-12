Москва, 12 марта, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Развитие торговых отношений России и Китая не несёт в себе угрозы зависимости. Об этом 12 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Александр Кряжев

«Мы не видим в этом экономических и политических угроз», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле зависимости Москвы от Пекина.

Он добавил, что ещё до начала специальной военной операции президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на своих встречах и переговорах ставили целью дальнейшее наращивание торгово-экономического сотрудничества, вывод объёма торговли за $200 млн.

Представитель Кремля напомнил, что сотрудничество Москвы и Пекина имеет давние корни. Он отметил, что такое развитие сопровождается бурным ростом торгово-экономических отношений.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в 2023 году взаимный товарооборот между Россией и Китаем вырос, установив рекорд — $227,7 млрд. При этом свыше 90% расчётов между странами проводятся в рублях и юанях.

Ушаков отметил, что для дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей важно продолжать совместную работу по построению финансовой инфраструктуры. Реализуется большое количество инвестиционных проектов. Помимо этого, значительное внимание уделяется вопросам сотрудничества в сфере энергетики.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что Россия продолжит создавать безопасные логистические коридоры с партнёрами из дружественных стран.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 декабря заявил, что к 2030 году доля дружественных России стран во взаимной торговле может вырасти до 90%.