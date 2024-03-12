Москва, 12 марта, 2024, 12:38 — ИА Регнум. В запрошенных президентом США Джо Байденом суммах на сдерживание России нет ничего нового, заявил 12 марта на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что американская администрация рассчитывает направить в 2025 финансовом году на ядерный военный комплекс почти 20 млрд долларов.

EPA/ТАСС

«Нет, здесь ничего такого, кардинальных изменений нет», — сказал он, говоря о названных суммах.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Белый дом обнародовал и направил на рассмотрение Конгресса проект бюджета на 225 год. Так, администрация Байдена предложила направить 19,8 млрд долларов бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений.

В проекте отмечается, что «бюджет основывается на дополнительном запросе администрации от октября 2023 года и предусматривает около 1,5 млрд долларов на противодействие российской агрессии в Европе, Евразии и Центральной Азии».

Эта сумма включает более 300 млн долларов на закупку американского оборудования в регионе и 482 млн долларов для Украины для её противостояния России.

Байден запросил у Конгресса почти 7,3 трлн долларов расходов на все цели в 2025 финансовом году, что примерно на 300 млрд долларов больше, чем 2024 году. Так, администрация США намерена увеличить военные расходы до почти 850 млрд долларов. По сравнению с 2023 финансовым годом эти отчисления предполагается увеличить на 4,1%.