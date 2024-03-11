Вашингтон, 11 марта, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена предложила направить 19,8 млрд долларов бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений, говорится в проекте бюджета, опубликованного Белым домом 11 марта.

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В частности, в подразделе «Модернизация средств ядерного сдерживания» проекта бюджета отмечается, что на деятельность, связанную с этим оружием, нужно направить 19,8 млрд долларов. Это на 4,5 млрд долларов выше уровня 2021 года.

Составители бюджета уделили особое внимание американской ядерной триаде, средствам стратегического сдерживания НАТО, программам модернизации ядерных сил, в том числе информационных сетей для отдачи приказов, контроля и связи.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта стало известно, что Байден запросил у конгресса почти 7,3 трлн долларов расходов на все цели в 2025 финансовом году, что примерно на 300 млрд долларов больше, чем 2024 году. Так, администрация США намерена увеличить военные расходы до почти 850 млрд долларов. По сравнению с 2023 финансовым годом эти отчисления предполагается увеличить на 4,1%.

Кроме того, администрация Байдена заложила в проект федерального бюджета на 2025 финансовый год прежний запрос Конгрессу США на выделение 61,4 млрд долларов на помощь Киеву, новых предложений в части Украины в проекте не содержится.

Республиканцы тем временем заявили, что не примут бюджетный запрос администрации президента США в текущем виде, и обвинили Байдена в стремлении к «безрассудным тратам».