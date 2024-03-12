Москва, 12 марта, 2024, 09:59 — ИА Регнум. В одной из иностранных бригад, воюющих на стороне ВСУ, служит «истинный ариец» из Германии с позывным Кола, сообщил украинский военнопленный Юрий Водян, сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

«У немца Кола позывной, про него говорили: «Он истинный ариец», ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы», — сказал он.

Военнопленный также добавил, в бригаде Колы были наёмники из США, Германии, Великобритании, Польши и Австралии. Каждым из них был заключён контракт с Вооружёнными силами Украины.

Иностранные наёмники, отметил Водян, не любят брать на задания украинских военных, они выбирают для комплектования подразделений опытных специалистов из стран НАТО, которые прошли Ирак и Афганистан.

«Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали», — пояснил военнопленный.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Он признался, что участники встречи не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, некоторые из стран альянса уже отправили своих военных в зону конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что после слов Сикорского попытки НАТО отрицать этот факт потеряли смысл.