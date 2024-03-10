Москва, 10 марта, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что после слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об отправке войск ряда стран НАТО на Украину, альянсу бессмысленно продолжать отрицать это факт.

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«Дальше отпираться смысла нет», — сказала она в беседе с «Известиями».

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта Сикорский в дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО заявил, что ряд стран блока уже отправил своих военных на Украину. При этом он не стал уточнять, какие именно это государства.

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта на встрече с главами парламентских фракций назвал условие для начала Парижем интервенции на Украину. По утверждению французского лидера, поводом для этого станет наступление военных Вооружённых сил России на Киев или Одессу.

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню 8 март попытался смягчить слова президента, заявив, что их вырвали из контекста. По его утверждению, заявления Макрона не касались участия французских войск в боях.

Сикорский 8 марта заявил, что отправку западных военных в зону вооружённого конфликта на Украину нельзя считать немыслимой. Он также призвал Запад осуществить «творчески продуманную и асимметричную эскалацию».

Президент России Владимир Путин 29 февраля, говоря в послании Федеральному собранию о прозвучавших на Западе предложениях отправить войска НАТО на Украину, отметил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства добавил, что всё, что придумывает Запад и чем он пугает весь мир, угрожает реальной ядерной войной и уничтожением цивилизации.

Ранее в этот же день президент назвал бредом обвинения западных стран в адрес России в якобы планах напасть на Европу. Путин подчеркнул, что это Запад спровоцировал конфликты по всему миру и лжёт, что Россия якобы хочет напасть на страны Европы.