Нижний Новгород, 12 марта, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Появились фотографии с места пожара на установке по переработке нефти в Кстовской промышленной зоне Нижегородской области, кадры опубликовал Telegram-канал «112».

Соцсети

На кадрах виден пожар, в небо поднимается чёрное плотное облако дыма. Каких-либо взрывов на видео не слышно.

Как передавало ИА Регнум, в Нижегородской области украинские дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса — Кстовскую промзону. По словам губернатора региона Глеба Никитина, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб», — уточнил Никитин.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 12 марта киевские боевики в семи регионах России пытались совершить террористические атаки. Все 25 беспилотников ВСУ уничтожены.

Так, силами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено над территорией Московской области два беспилотника, над Ленинградской областью — один, над Белгородской областью — семь, Курской — 11, над Тульской и Брянской областями по одному БПЛА, над Орловской — два.