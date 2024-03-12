Москва, 12 марта, 2024, 07:45 — ИА Регнум. В Минобороны сообщили, что в ночь на 12 марта киевские боевики в семи регионах России пытались совершить террористические атаки. Все 25 беспилотников ВСУ уничтожены.

Nasa.gov Взрыв дрона

Так, силами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено над территориями Московской области два беспилотника, над Ленинградской областью — один, над Белгородской областью — семь, Курской — 11, над Тульской и Брянской областями по одному БПЛА, над Орловской — два.

Как сообщало ИА Регнум, Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ 12 марта. Под огнём киевских боевиков оказался посёлок Горьковский.

Со стороны Украины к Воронежской области приближается вражеский беспилотник самолётного типа. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Утром 12 марта беспилотники ВСУ атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на одной из установок по переработке нефти начался пожар.