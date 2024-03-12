Вашингтон, 12 марта, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Санкции США в отношении России расходятся с понятием «основанный на правилах миропорядок», заявил 11 марта американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с ведущим телеканала NewsNation Крисом Куомо.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Это не основанный на правилах порядок, это самая жёсткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы», — сказал журналист.

Карлсон напомнил об исключении России из системы трансграничных платежей SWIFT, изъятии собственности российских олигархов и множества людей, не имеющих никакого отношения к украинскому конфликту.

Как сообщало ИА Регнум, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением бизнесмена Дэвида Сакса, что все предпринятые Соединёнными Штатами меры против России только укрепили её.

Введённые западными странами антироссийские санкции не работают, а Москва превращает их в дивиденды. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые» Всероссийского общества «Знание».