Журналист Карлсон заявил, что антироссийские санкции вредят имиджу США
Журналист Карлсон: санкции США против России противоречат правилам миропорядка
Вашингтон, 12 марта, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Санкции США в отношении России расходятся с понятием «основанный на правилах миропорядок», заявил 11 марта американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с ведущим телеканала NewsNation Крисом Куомо.
«Это не основанный на правилах порядок, это самая жёсткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы», — сказал журналист.
Карлсон напомнил об исключении России из системы трансграничных платежей SWIFT, изъятии собственности российских олигархов и множества людей, не имеющих никакого отношения к украинскому конфликту.
Как сообщало ИА Регнум, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети Х мнением бизнесмена Дэвида Сакса, что все предпринятые Соединёнными Штатами меры против России только укрепили её.
Введённые западными странами антироссийские санкции не работают, а Москва превращает их в дивиденды. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые» Всероссийского общества «Знание».