Минск, 12 марта, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от должностей послов в Германии, Швеции, Финляндии и Киргизии. Указ президента, подписанный 11 марта, опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Согласно Конституции республики Лукашенко освободил от должностей послов Дмитрия Мирончика в Швеции и по совместительству в Норвегии, Алексея Самосуева в Финляндии и Дании, Дениса Сидоренко в Германии, а также Андрея Страчко в Киргизии.

Как передавало ИА Регнум, Москва и Минск работают над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

Дипломат напомнил, что подобную идею неоднократно обсуждали на уровне глав министерств внутренних дел двух стран.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут работать для обеспечения «равной и неделимой безопасности». Он добавил, что Россия и Белоруссия готовы к углублению интеграции.