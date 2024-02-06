Минск, 6 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Москва и Минск работают над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Дипломат напомнил, что подобную идею неоднократно обсуждали на уровне глав министерств внутренних дел двух стран.

«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России», — привело слова посла агентство БелТА.

Он добавил, что аналогичные вопросы возникают о возбуждении уголовных дел. Крутой подчеркнул, что для реализации этой идеи нужна большая координированность силовых ведомств.

«Думаю, что в ближайшее время это будет решено», ― подчеркнул посол.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в Санкт-Петербурге президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали целый ряд документов. В частности, декрет об основных направлениях реализации положений договора и создании Союзного государства на 2024–2026 годы, декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве.

Также лидеры подписали постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, резолюцию о модернизации и развитии железнодорожной инфраструктуры, постановление о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2023–2024 годов.

Путин заявил, что Москва и Минск будут работать для обеспечения «равной и неделимой безопасности». Он добавил, что Россия и Белоруссия готовы к углублению интеграции.