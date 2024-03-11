Москва, 12 марта, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Минсельхоз России предложил запретить вывозить из страны тростниковый или свекловичный сахар, а также химически чистую сахарозу в твёрдом состоянии. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Документом определяется, что запрет на экспорт будет действовать с момента вступления в силу постановления по 31 августа 2024 года включительно.

«Запрет распространяется на сахар, вывозимый с таможенной территории Евразийского экономического союза, задекларированный и выпущенный в соответствии с таможенными процедурами, допускающими вывоз сахара с таможенной территории Евразийского экономического союза до дня вступления в силу настоящего постановления», — указано в проекте.

При этом временный запрет не будет распространяться на сахар, вывозимый в государства — члены Евразийского экономического союза в пределах предусмотренных индикативными балансами объёмов, а также на сахар, вывозимый для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.

Также запрет не будет распространяться на сахар, вывозимый с РФ в рамках международных межправительственных соглашений, а также на сахар, вывозимый в качестве припасов.

Как сообщало ИА Регнум, дополнительные эффекты любых новых ограничений на импорт алюминия из России для российской экономики не будут значительными. Такое мнение 11 марта высказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя возможный запрет со стороны ЕС на импорт алюминия из России.

В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств.